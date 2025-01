Imperdível! Oficinas de vídeo gratuitas para mulheres em Vargem Alta

Em Vargem Alta, oficinas de vídeo gratuitas estão com inscrições abertas para mulheres do munícipio.

A atividade é do projeto “Cartas Cartográficas de Memórias Quase Esquecidas” e está com vagas disponíveis para o público feminino, especialmente, para as mulheres cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 10 de fevereiro, pelo formulário on-line (https://forms.gle/TUoYE9KQc9Ufe3Db8). As vagas são limitadas.

Leia também: NFL: Chiefs chegam ao Super Bowl em busca do tricampeonato inédito

As oficinas serão realizadas nos dias 15 e 22 de fevereiro e 8 de março, no Centro de Convivência do Idoso, no turno matutino, das 8h às 12h.

O objetivo é a criação de um filme-carta, em que cada participante transformará suas vivências em arte. Durante as aulas, as alunas aprenderão técnicas de escrita, filmagem e edição. Ao final do projeto, haverá uma mostra especial com os vídeos produzidos.

Para Sara Passabon, produtora executiva e professora do projeto, a intenção é aliar poesia e audiovisual. “As participantes irão escrever cartas com relatos de vida, e juntos vamos transformar essas histórias em filmes. É um processo de criação sensível e empoderador”, afirma.

O projeto é uma realização da PAISAGEM Produções, com apoio do Funcultura, da Secretaria da Cultura do Espírito Santo e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Vargem Alta, aprovado no Edital 04/2023 – Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, da Secult/ES.

Para mais informações, basta procurar a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social ou pelo telefone (28) 99986-4027.

Serviço:

Projeto: Cartas Cartográficas de Memórias Quase Esquecidas

Inscrições: até 10 de fevereiro

Local: Centro de Convivência do Idoso de Vargem Alta

Oficinas: 15/02, 22/02 e 08/03, das 8h às 12h