Incêndios em Los Angeles: sobe para 16 o número de mortos

Subiu para 16 o número de mortos em decorrência dos incêndios florestais que atingem a cidade de Los Angeles, na Califórnia. A informação foi divulgada pelo Instituto Médico Legal local. Cinco dos casos são referentes ao incêndio em Palisades, na Costa Oeste dos Estados Unidos, e 11 ao incêndio em Eaton, ao norte de Los Angeles.

O número anterior era de 11 vítimas fatais confirmadas, quantidade que as autoridades envolvidas no resgate afirmam que tende a crescer conforme cães farejadores e outras equipes trabalham nas áreas devastadas.

Atualmente, os bombeiros trabalham para evitar que os ventos possam empurrar as chamas em direção à Universidade da Califórnia e ao Museu J. Paul Getty.

Os incêndios já consumiram uma área de mais de 145 km². Desde o início dos incêndios, na última terça-feira, 7, mais de 12 mil casas, prédios, empresas e veículos foram completamente destruídos.

(Com agências internacionais)

Estadao Conteudo

