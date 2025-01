“Iniciamos uma nova jornada”, destaca Nirrô em solenidade de posse

Tomou posse para seu segundo mandato como prefeito em Alegre, no Caparaó, Nirrô Emerick (PP). A cerimônia ocorreu na tarde desta quarta-feira (1º), na Sede Social do Comercial Atlético Clube, no centro da cidade.

Além de Nirrô, também foram empossados a vice-prefeita, Professora Kaydman (PSDB), e os vereadores eleitos e reeleitos para conduzir o município entre os anos de 2025 a 2028.

Em suas falas, Nirrô ressaltou que inicia uma nova jornada, um novo capítulo na história de Alegre, com foco na transparência. “Iniciamos uma nova jornada, um novo capítulo na história de Alegre. Quero convidar cada um de vocês a serem protagonistas da transformação que almejamos. Nosso segundo governo terá como pilares a transparência, inovação, a economia criativa, o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, inclusão social e adaptação às mudanças climáticas”, disse.

Casa de Leis

No mesmo evento, ocorreu a eleição para compor a Mesa Diretora para o biênio 2025 a 2026. O vereador Willian Bestete foi eleito presidente da Casa, Patrícia Bravo, vice-presidente e 1º secretário Serginho Ridolphi.

Os 11 vereadores eleitos que tomaram posse em alegre foram: Luiz da Saúde (PSDB), Merçon (PP), Willian Bestete (PP), Romar (PP), Renata Alves (PT), Patrícia Bravo (PSDB), Taiza Garcia (PL), Rildo Mendes (PSB), Renato Viana (PL), Serginho Ridolphi (Podemos) e Gilberto do Trailer (Republicanos).