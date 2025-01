“Grandes desafios”, destacou Vagner Rodrigues em cerimônia de posse

Tomou posse nesta quarta-feira (1º) o prefeito eleito Vagner Rodrigues (PP), seu vice, Dr. Paulo César (Agir), e os vereadores eleitos e reeleitos no município de Guaçuí.

A cerimônia, realizada na Câmara de Vereadores, reuniu centenas de populares, familiares e autoridades políticas e eclesiásticas da cidade e da região.

Em suas falas, Vagner destacou a sua trajetória como prefeito em outras legislaturas no município, o apoio da população e de familiares, os parceiros e grupo político em Guaçuí e no Estado. Além disso, ressaltou que irá trabalhar incansavelmente para que o município avance .

“Sei que temos grandes desafios pela frente, especialmente na saúde, na educação e no desenvolvimento econômico. Meu foco será garantir que todos tenham acesso ao que é essencial: uma saúde digna, oportunidades para os jovens e um ambiente onde todos possam crescer. Vamos trabalhar incansavelmente para que Guaçuí avance, sem deixar ninguém para trás. Por fim, agradeço a Deus por me dar força e me guiar nesta jornada. Peço que Ele continue iluminando nossos caminhos, para podermos sempre tomar as decisões certas em favor do bem-estar coletivo”, discursou o prefeito eleito.

Nova Mesa Diretora

Na ocasião, também foi definida a nova Mesa Diretora da Casa de Leis, composta pelo vereador Carlinhos Lomeu (PP), eleito presidente, Renato Duponi (MDB), vice-presidente e primeiro secretário Wilkes de Oliveira (PSD).

Os 11 vereadores diplomados em Guaçuí, são: Adimilson Moreira (Podemos), Denis Lesqueves (Podemos), Nelsinho Salvador (Republicanos), Paulinho do Vitalino (PSD), Carlinho Lomeu (PP), Valmir Santiago (PP), Renato Duponi (MDB), Zé Ruim (Republicanos), Edielson da Saúde (PP), Rodrigo Candó (PSB) e Wilkes do Laboratório (PSD).