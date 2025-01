Instituição está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro; confira

O Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac) está com vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim, para três diferentes funções.

As vagas disponibilizadas pela empresa, são para os cargos de professor de informática, free lancer e recepcionista. Contudo, alguns requisitos são necessários para o preenchimento das vagas de emprego.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no título do e-mail.

Professor de informática

Free Lancer

Recepcionista

