Internação de Luan Santana vem à tona; entenda a situação

O cantor Luan Santana está internado em um hospital em São Paulo. A suspeita é de que o artista esteja com infecção no apêndice, segundo informações do jornalista Léo Dias.

LEIA TAMBÉM: Novos servidores reforçam serviços da Justiça Federal no ES

A internação seria para a realização de uma bateria de exames. O hospital ainda não divulgou boletim médico. A assessoria de comunicação do cantor Luan Santana também ainda não se pronunciou.