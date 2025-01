IPCA-15 fecha em 0,11%, menor índice desde a criação do Plano Real

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), também conhecido como prévia da inflação oficial, marcou em janeiro 0,11%, uma desaceleração em relação ao registrado em dezembro de 2024 (0,34%).

Esse resultado foi impulsionado pelas altas nos grupos de Alimentação e bebidas e de Transportes. Por outro lado, o recuo na energia elétrica residencial exerceu o principal impacto negativo no índice.

Ao longo de 12 meses, o índice acumulou uma alta de 4,5%, ficando abaixo dos 4,71% registrados nos 12 meses anteriores. O IBGE divulgou essas informações nesta sexta-feira.

Além disso, o levantamento revelou que oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram resultados positivos em janeiro.

No grupo Alimentação e bebidas, os preços da alimentação em domicílio subiram 1,1% no mês, especialmente devido aos aumentos do tomate e do café moído. Em contrapartida, os preços da batata inglesa e do leite longa vida registraram quedas.

Enquanto isso, o grupo Habitação foi o único a apresentar resultado negativo no mês. A energia elétrica residencial recuou 15,46% em janeiro e exerceu o maior impacto no índice. As faturas emitidas no mês de janeiro incorporaram e creditaram o Bônus de Itaipu, o que causou essa redução.

Com informações de Agência Brasil