Itaú pagará dividendos extraordinários? Entenda

O Itaú (ITUB4) deve registrar resultados sólidos no final de 2024, segundo um relatório recente do Safra. Dessa forma, a instituição financeira também pode realizar o pagamento de dividendos extraordinários, beneficiando seus investidores.

O banco deve aumentar seu lucro líquido em 2% no último trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 10,88 bilhões. Nesse sentido, o crescimento de empréstimos nos segmentos de varejo e PMEs (pequenas e médias empresas), as receitas robustas com tarifas e a expansão da margem financeira líquida impulsionarão o desempenho da instituição.

Ainda segundo o Safra, o crescimento de empréstimos nos segmentos de varejo e pequenas e médias empresas (PMEs) impulsionará o desempenho do Itaú. Além disso, as receitas robustas com tarifas e a expansão da margem financeira líquida (NII) também contribuirão para esse resultado.

Crescimento do Lucro Líquido

O Itaú deve superar desafios como a reversão de provisões e a sazonalidade nas despesas operacionais do 3º trimestre de 2024. Por consequência, o crescimento da margem financeira líquida (NII) deve compensar o aumento das provisões líquidas durante o período.

Impactos do Câmbio

A desvalorização do real frente ao dólar deve afetar as linhas de crédito atreladas ao câmbio e as operações do banco na América Latina.

Pagamentos de Dividendos

O Safra projeta que o Itaú destinará cerca de R$ 18 bilhões ao pagamento de dividendos extraordinários, o que resultará em um rendimento adicional de 6% para os acionistas. Mesmo com essa distribuição, o índice de capital principal (CET1) deve permanecer em torno de 12%, reforçando a sólida posição de capital do banco.

Com informações de Terra