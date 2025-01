Jammil vai agitar Piúma, a Capital do Verão Capixaba

A capital do verão capixaba promete uma noite inesquecível no próximo dia 24 de janeiro. A icônica Banda Jammil, conhecida por sucessos que marcaram gerações, subirá ao palco montado na Praça Dona Carmen às 23h para agitar moradores e turistas que escolhem Piúma como destino certo do verão.

Com praias paradisíacas, uma rica programação cultural e eventos que celebram a energia do verão, Piúma tem se consolidado como referência no Espírito Santo durante a estação mais quente do ano. O show da Banda Jammil é uma das atrações mais esperadas da temporada e deve reunir uma multidão para cantar e dançar ao som de hits consagrados como “Praieiro” e “Celebrar”.

Leia Também: Festival de Verão agita Praia das Neves neste final de semana

O evento faz parte da programação oficial do Verão Piúma 2025, que tem como objetivo não apenas entreter, mas também fomentar o turismo e aquecer a economia local. “Trazer a Banda Jammil para Piúma reforça nosso compromisso em oferecer entretenimento de qualidade e fortalecer nossa cidade como o destino oficial do verão capixaba”, destacou o prefeito Paulo Cola.

A expectativa é que o evento movimente o comércio e a rede hoteleira da região, além de proporcionar uma experiência inesquecível para quem estiver na cidade.

Serviço:

Show da Banda Jammil

Data: 24 de janeiro de 2025

24 de janeiro de 2025 Horário: 23h

23h Local: Praça Dona Carmen, Piúma

A entrada é gratuita, e o convite está feito: reúna a família e os amigos e venha viver o melhor do verão em Piúma!