Janeiro Branco: mês terá atividades sobre cuidados com a saúde mental

A partir da próxima semana, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro realiza diversas atividades especiais que têm como foco o Janeiro Branco, mês dedicado aos cuidados com a saúde mental.

Palestras, rodas de conversa e sala de espera sobre o tema serão realizadas, ao longo do mês, nas unidades de saúde. As ações começam no dia 14, terça-feira, na UBS do distrito de Burarama, com uma Sala de Espera com o tema “Conscientizar sobre a importância de cuidar a saúde mental”.

A campanha aproveita o primeiro mês do ano, período em que muitas pessoas estão revendo metas e traçando planos, para sugerir que o cuidado com a saúde mental seja também uma prioridade. Assim, o Janeiro Branco se posiciona como um convite para o autoconhecimento e para a construção de uma vida emocionalmente equilibrada.

“Assim como cuidamos do corpo, nossa mente também merece atenção, carinho e cuidado. Este é um momento para refletirmos sobre nossa saúde emocional, buscarmos apoio quando necessário e desmistificarmos o estigma em torno dos cuidados psicológicos. Afinal, nossa mente também precisa de saúde, atenção e acolhimento para que possamos viver com mais qualidade e equilíbrio”, destacou a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório.

Confira a programação do Janeiro Branco nas Unidades de Saúde:

UBS Gironda

Palestra: “Precisamos falar mais sobre saúde mental”

Data: 22 de janeiro

Horário: 8h

UBS Novo Parque

Roda de conversa sobre a importância do cuidado com a saúde mental

Data: 28 de janeiro

Horário: 8h

UBS BNH de Baixo

Roda de conversa com o tema “Saúde Mental”

Data: 23 de janeiro

Horário: 9h

UBS Soturno

Roda de conversa com o tema “Saúde Mental” e coffee break

Data: 30 de janeiro

Horário: 9h

UBS Agostinho Simonato

Sala de espera com o tema “Saúde Mental – saber para cuidar”

Data: 30 de janeiro

Horário: 07h30

UBS Doutor Mozart Santana Junior – Village da Luz

Sala de espera com roda de conversa sobre a importância da saúde mental, com o tema: “O que você entende sobre ter saúde mental?!”

Data: 24 de janeiro

Horário: 9h

UBS São Vicente

Sala de espera com o tema – “Tratamento psicológico e medicamentoso”

Data: 24 de janeiro

Horário: 9h30

UBS Córrego dos Monos

Roda de conversa com o tema “Prevenção à saúde mental”

Data: 24 de janeiro

Horário: 8h30

UBS União

Roda de conversa com o tema “Saúde Mental”

Data: 31 de janeiro

Horário: 8h

UBS Vila Rica

Palestra: “Cuide da sua saúde mental. Janeiro branco é uma oportunidade para refletir sobre isso”.

Sala de espera com os ACS

Data: 23 e 30 de janeiro

Horário: 8h

UBS Adonai Machado Albuquerque

Roda de conversa com alunas do ICEP, com o tema “Cuidar da mente, é cuidar da vida”.

Data: 17 de janeiro

Horário: 8h

UBS Amaral

Sala de espera e dinâmica – “Cuide da sua Saúde Mental”

Data: 22 de janeiro

Horário: 13h30

UBS Basiléia

Sala de espera com Roda de Conversa sobre Saúde Mental

Data: 24 de janeiro

Horário: 8h

UBS Gilson Carone

Roda de Conversa “A importância da Saúde Mental”

Data: 22 de janeiro

Horário: 8h

UBS Abelardo Machado

Roda de Conversa: “Conscientização e prevenção da Saúde Mental”

Data: 30 de janeiro

Horário: 9h

UBS BNH de Baixo

Roda de Conversa: “Cuidando da Saúde Mental”

Data: 23 de janeiro

Horário: 9h

UBS Parque Laranjeiras/ São Francisco

Roda de Conversa – “Conscientização sobre a saúde mental”

Data: 31 de janeiro

Horário: 9h

UBS Valão

Sala de espera com o tema sobre prevenção em saúde mental, com participação dos residentes do ICEP

Data: 31 de janeiro

Horário: 8h

UBS Coutinho

Sala de espera com roda de conversa sobre saúde mental

Data: 24 de janeiro

Horário: 8h

UBS Paraiso

Sala de espera com tema sobre saúde mental

Data: 29 de janeiro

Horário: 07h30

UBS Itaoca

Sala de espera com Dr. Marques, com o tema “Importância de cuidar da sua mente”

Data: 30 de janeiro

Horário: 8h

UBS Coramara

Palestra: Sala de espera com roda de conversa com tema saúde mental

Data: 30 de janeiro

Horário: 08:30

UBS São Luiz Gonzaga

Sala de espera com o tema “Saúde mental e tratamento”

Data: 30 de janeiro

Horário: 8h30

UBS Burarama

Sala de espera com o tema – “Conscientizar sobre a importância de cuidar a saúde mental”.

Data: 14 de janeiro

Horário: 7h30

UBS Otto Marins

Sala de espera com roda de conversa com o tema – “Os riscos da auto-medicação e a importância de procurar ajuda em casos como tristeza profunda e desânimo”.

Data: 21 de janeiro

Horário: 7h30

UBS Aquidaban

Palestra com o tema “Conscientização sobre a importância do bem-estar e saúde mental”. Haverá coffee break

Data: 22 de janeiro

Horário: 8h