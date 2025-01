Janeiro termina com nova Zona de Convergência e perigo no Sudeste

Janeiro está sendo marcado por chuvas significativas em boa parte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. A formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a quarta desde o início do verão, está favorecendo a ocorrência de volumes expressivos de chuva. Este sistema é caracterizado por uma banda de nebulosidade persistente, que mantém elevados acumulados pluviométricos em sua área de atuação.

O novo episódio ZCAS começa já nesta quinta-feira (29) e domingo (2 de fevereiro), garantindo uma sequência de dias chuvosos e reforçando o cenário de janeiro como um mês com acumulados acima da média em várias regiões do Brasil.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/janeiro-termina-com-nova-zona-de-convergencia-e-perigo-no-sudeste/