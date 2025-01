Jerônimo: “Eu vou honrar cada voto”, diz Zé Valério em posse

Tomaram posse na manhã desta quarta-feira (1º), em Jerônimo Monteiro, no Caparaó capixaba, o prefeito eleito Zé Valério (PSD), o vice Genaldo Vieira (PSB) e os vereadores eleitos e reeleitos na Terra da Laranja.

O evento ocorreu no galpão da Igreja Católica Matriz, no centro da cidade, e contou com a presença de autoridades políticas e eclesiásticas do município.

Leia Também: “A união é fundamental”, diz Dalton em solenidade de posse

Em seu discurso, Zé Valério ressaltou a importância de buscar parcerias para ajudar o município de Jerônimo a avançar em diversas áreas. O prefeito eleito agradeceu o voto de confiança da população e prometeu honrar cada voto. Além disso, ressaltou a importância do apoio dos servidores públicos municipais e do grupo que lhe fez prefeito eleito.

Nova Mesa

No ato de posse, foi definida a composição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025 a 2026. O vereador reeleito Matheus Garcia Carvalho (PSB) foi eleito presidente da Casa de Leis, Maria Luiza de Oliveira Liparizi (PSDB) vice-presidente e Leneandro Braga Goulart (PSB) foi eleito 1º secretário.

Fazem parte da nova Câmara Eleita: Matheus Mariola (PSB), Luiza Liparizi (PSDB), Dinim Pedreiro (PSDB), Duda Da Saúde (AGIR), Everaldo Carvão (PSB), Anu (PSB), Waguinho Masioli (PV), Celso Zucoloto (PSDB) e Talba (PV).

Sérgio não compareceu

Em um ato que chamou a atenção, a entrega da chave da Prefeitura para Zé Valério e Genaldo foi conduzida pelo atual chefe de Gabinete, Paulo Cesar. O ex-prefeito Sérgio Fonseca (PSD) não compareceu à solenidade e causou um grande embaraço para si mesmo. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, houve um rompimento por parte do prefeito eleito, Zé Valério, e ex-prefeito Sérgio. O motivo do rompimento seria a interferência de Sérgio no governo de Zé Valério.