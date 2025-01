“A união é fundamental”, diz Dalton em solenidade de posse

Ocorreu nesta quarta-feira (1ª), em Venda Nova do Imigrante, a posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos para o pleito de 2025 a 2028.

A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara Municipal. A solenidade marcou o início do mandato dos nove vereadores eleitos, do prefeito Dalton Perim e do vice-prefeito José Luiz Pimenta de Sousa.

Leia Também: Itapemirim: Geninho assume prefeitura ao lado de Ciel Mota

Em suas falas, Dalton Perim, que retorna ao poder Executivo de Venda Nova, ressaltou a importância do trabalho em equipe. “A união é fundamental para gente desenvolver ações inovadoras. Vamos trabalhar juntos para melhorar a educação, saúde, infraestrutura e desenvolvimento econômico e bem-estar social. Com a ajuda de todos, iremos transformar nossa cidade em um lugar melhor”, diz Dalton.

Nova mesa diretora

Tomaram posse das cadeiras do Legislativo: Alexandre Feletti, Alex Nass Berudi, Carlos Alberto Minet, Dyckson Freitas dos Santos, Fernando Altoé, João Batista de Assis, Valdir Dias, Walace Rodrigues de Souza e Yuri Uliana Bergamin.

Durante a solenidade, também foi eleita a nova Mesa Diretora, que comandará a Casa de Leis no biênio 2025/2026: Alexandre Feletti, como presidente, João Batista de Assis, vice-presidente, Dyckson Freitas dos Santos, 1º secretário e Alex Nass Berud, 2º secretário.

A manhã foi marcada por discursos de esperança e compromisso com o desenvolvimento da cidade. As novas lideranças enfatizaram a importância da união e da participação cidadã no progresso de Venda Nova do Imigrante.