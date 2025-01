Jogos de hoje: veja onde assistir os confrontos desta segunda (20)

Nesta segunda-feira (20), cinco jogos com transmissão ao vivo para todo Brasil prometem agitar o mundo futebolístico. Contudo, onde assistir os jogos de hoje?

O dia começa com o confronto entre Al-Ettifaq e Al-Ahli Saudi, às 14h, válido pela 16ª rodada do Campeonato Saudita. Este grande confronto contará com transmissão do Canal Goat, no YouTube.

Um pouco mais tarde, às 16h45, Como e Udinese agitam a 21ª rodada da Série A do Campeonato Italiano, com transmissão ao vivo e exclusiva do serviço de streaming Disney+.

Já às 17h, dois jogos dividem os holofotes. Chelsea x Wolverhampton, pela 22ª rodada da Premier League, com transmissão ao vivo da ESPN e Disney+. O outro confronto será entre Villareal e Mallorca, pela 20ª da La Liga, com transmissão da ESPN4 e também, do serviço de streaming Disney+.

Para fechar as transmissões ao vivo desta segunda-feira (20), Botafogo-SP e São Paulo estreiam no Campeonato Paulista 2025, na Arena Nicnet/Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo. O confronto entre os times paulistas contará com transmissão dos canais: UOL Play, Nosso Futebol, Zapping, TNT e Max.

