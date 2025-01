Kennedy faz capacitação com servidores sobre proteção e Defesa Civil

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e a Defesa Civil Municipal, promoveu uma capacitação para os servidores com foco na proteção e defesa civil. A ação teve o objetivo de aprimorar a capacidade técnica e operacional dos participantes, garantindo uma resposta mais eficiente em situações de urgência, emergência e desastres naturais.

A palestra foi conduzida pelo Tenente-Coronel BM Gil Kempers, profissional com mais de 20 anos de experiência no Corpo de Bombeiros e na Defesa Civil Estadual do Rio de Janeiro e durante o encontro, abordou temas essenciais para a atuação preventiva e emergencial, incluindo protocolos de segurança, gestão de riscos e estratégias de resposta rápida.

A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas para a modernização e aprimoramento dos serviços públicos, reforçando a importância da prevenção e do preparo técnico para enfrentar possíveis ocorrências com maior eficiência e precisão.

A capacitação reflete o compromisso da Prefeitura em investir na qualificação contínua dos servidores, assegurando que a população conte com profissionais preparados para agir diante de adversidades. “Nosso objetivo é fortalecer a atuação dos agentes municipais e proporcionar mais segurança para a comunidade”, destaca Rodrigo Bernardo Ramos, Coordenador da Defesa Civil de Presidente Kennedy.