Lar de idosos está com oportunidade de emprego em Cachoeiro; confira

Precisando trabalhar? O Lar de Idosos “Adelson Rebello Moreira”, que já conta com mais de 50 anos de existência, está com oportunidade de emprego disponível em Cachoeiro de Itapemirim.

A vaga disponibilizada pela casa de acolhimento é para função de cuidador de idosos, contudo, os interessados na oportunidade devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].

Sobre o Lar de Idosos “Adelson Rebello Moreira”

O Lar de Idosos “Adelson Rebello Moreira” foi fundado em 1974, e nasceu do sonho de Dr. Aristides Campos, que era médico humanitário na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. No local, ele atendia vários idosos, em situação de vulnerabilidade social, naquela época não existia INSS ou SUS. Assim, os idosos eram denominados indigentes, ou seja, recebiam alta e eram abandonados por seus familiares na Santa Casa.

Dr. Aristides Campos sonhou com um lugar acolhedor e humano, para que essas pessoas pudessem viver. Chegou a fundar a Sociedade de Proteção à Velhice Desamparada de Cachoeiro. Porém, Dr. Aristides faleceu com 56 anos, sem ver seu sonho concretizado.

O Dr. Adelson Rebello Moreira, genro e muito amigo Dr. Aristides, sentiu-se motivado a colocar em prática esse sonho. Assim, conseguiu um terreno doado pelo Governo do Estado do Espírito Santo e fez toda terraplanagem com recurso próprio. Depois, com a colaboração de alguns amigos, e seu pai Gil Moreira, conseguiu concluir a obra em 14 anos.

Sobretudo, faltava o poder público assumir a instituição, o que aconteceu através do Prefeito Theodorico de Assis Ferraço, prefeito naquela época. Aliás, sua primeira esposa, Marília Rezende Ferraço, também se dedicou de corpo e alma na instituição.