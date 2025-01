Edital MPU: veja como participar do concurso com salário de R$ 13 mil

Foi publicado nesta quarta-feira (8), no Diário Oficial da União (DOU), Seção 3, o aguardado Edital nº 1/2025, que estabelece as regras para o 11º Concurso Público do Ministério Público da União (MPU). Este edital prevê 152 vagas para 35 cargos de analista e técnico, além de formação de cadastro reserva, oferecendo oportunidades em todos os estados brasileiros.

Inscrições e Datas das Provas

Os interessados poderão se inscrever no concurso de 13 de janeiro a 27 de fevereiro, diretamente no site da FGV, organizadora do certame. As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 4 de maio em todas as capitais do país. Há vagas para os diversos ramos do MPU, incluindo a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU). Todos os cargos exigem nível superior de escolaridade, garantindo alta qualificação para as futuras nomeações.

Estrutura das Provas

O concurso do MPU 2025 conta com uma prova objetiva composta por 80 questões, divididas entre 30 do Módulo I e 50 do Módulo II. Além disso, todos os candidatos passarão por uma prova discursiva, com exceção do cargo de técnico do MPU/Polícia Institucional, que terá um teste de aptidão física (TAF) como etapa eliminatória. Esse formato busca avaliar tanto o conhecimento teórico quanto a capacidade prática dos candidatos.

Ações Afirmativas e Benefícios

O Edital MPU 2025 reafirma seu compromisso com a inclusão ao reservar 20% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 10% para minorias étnico-raciais. Além disso, candidatos inscritos no CadÚnico terão direito à isenção da taxa de inscrição. Essas medidas garantem maior diversidade e acessibilidade no processo seletivo.

Validade do Concurso e Informações Adicionais

O concurso terá validade de dois anos a partir da publicação do resultado final no DOU, podendo ser prorrogado por igual período. Para acessar o edital completo e obter informações adicionais, os candidatos devem visitar o site da FGV ou entrar em contato pelo telefone 0800-2834628 ou pelo e-mail [email protected]. Aproveite esta oportunidade e prepare-se para conquistar uma das vagas no MPU.

Veja abaixo os cargos previstos no Edital 1/2025:

Técnico do MPU – Administração

Técnico do MPU – Polícia Institucional

Técnico do MPU – Enfermagem

Analista do MPU – Direito

Analista do MPU – Atuarial

Analista do MPU – Biblioteconomia

Analista do MPU – Clínica Médica

Analista do MPU – Comunicação Social

Analista do MPU – Desenvolvimento de Sistemas

Analista do MPU – Enfermagem

Analista do MPU – Ginecologia

Analista do MPU – Odontologia

Analista do MPU – Oftalmologia

Analista do MPU – Perito em Antropologia

Analista do MPU – Perito em Arquitetura

Analista do MPU – Perito em Biologia

Analista do MPU – Perito em Contabilidade

Analista do MPU – Perito em Economia

Analista do MPU – Perito em Engenharia Agronômica

Analista do MPU – Perito em Engenharia Civil

Analista do MPU –Perito em Engenharia de Seg. do Trabalho

Analista do MPU – Perito em Engenharia Elétrica

Analista do MPU – Perito em Engenharia Florestal

Analista do MPU – Perito em Engenharia Mecânica

Analista do MPU – Perito em Engenharia Sanitária

Analista do MPU – Perito em Geografia

Analista do MPU – Perito em Geologia

Analista do MPU – Perito em Medicina do Trabalho

Analista do MPU – Perito em Oceanografia

Analista do MPU – Perito em Tecnologia da Informação e Comunicação

Analista do MPU – Psicologia

Analista do MPU – Serviço Social

Analista do MPU – Suporte e Infraestrutura

Analista do MPU – Junta Médica em Psiquiatria

Analista do MPU – Arquivologia