Léo Batista: comunicado de hospital causa tristeza no esporte

O apresentador da TV Globo, Léo Batista, de 92 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rios D’Or, no Rio de Janeiro. O diagnóstico, divulgado por um boletim médico, nesta sexta-feira (17), aponta que ele tem um tumor no pâncreas.

A internação ocorreu no último dia 6 de janeiro, após o jornalista apresentar um quadro de desidratação e dor abdominal.

Diagnóstico e estado de saúde de Léo Batista

Segundo informações do hospital, Léo Batista foi submetido a uma série de exames que, assim, confirmaram o diagnóstico. Além disso, ele está recebendo acompanhamento clínico intensivo e segue sob observação constante na UTI. Apesar disso, a equipe médica, por sua vez, trabalha para estabilizar o quadro do apresentador e oferecer o tratamento adequado.

Trajetória marcante de Léo Batista na TV Globo

Léo Batista é um dos jornalistas esportivos mais renomados do Brasil, com uma carreira que se estende por décadas. Na TV Globo, ele contribuiu para programas de grande audiência, como Jornal Nacional, Jornal Hoje, Fantástico e Globo Esporte. Sua voz icônica e presença marcante fizeram dele um dos nomes mais reconhecidos da comunicação esportiva no país.

Homenagem recente celebra a carreira do jornalista

Em 2022, Léo Batista foi homenageado na série documental Léo Batista – A Voz Marcante, exibida pelo Sportv e disponível no Globoplay. A produção revisita momentos importantes de sua trajetória e destaca sua contribuição para o jornalismo esportivo brasileiro, reforçando o legado deixado pelo apresentador.

Internação gera comoção entre fãs e colegas

A notícia da internação de Léo Batista, portanto, gerou grande comoção entre fãs, colegas e personalidades da comunicação. Nas redes sociais, aliás, diversas mensagens de apoio e votos de recuperação foram direcionados ao jornalista. Além disso, aos 92 anos, Léo continua sendo uma referência no jornalismo e um exemplo de dedicação à profissão.