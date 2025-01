Loja de manutenção veicular está com vagas de emprego em Cachoeiro

Está procurando uma oportunidade? O Grupo Armando Pneus, que conta com mais de 37 anos no mercado, está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro de Itapemirim.

Com lojas em Cachoeiro, Guarapari e Itapemirim, o grupo está com oportunidades disponíveis para as funções de vendedor interno e auxiliar de loja.

A principal atividade da função de vendedor interno é realizar a venda de pneus e outros serviços. Contudo, alguns requisitos são necessários para o preenchimento da vaga, como: boa comunicação, trabalho em equipe, foco em resultados, graduação completa (desejável), conhecimento ou experiência em vendas de pneus (desejável) e CNH categoria B (desejável).

Já para o cargo auxiliar de loja, a principal atividade função é operar o caixa e oferecer suporte nas demandas da loja. Dentre os requisitos necessários estão: ensino médio completo, experiência anterior em atendimento ao cliente ou operação de caixa (diferencial), habilidades de comunicação, proatividade, habilitação válida AB, prática em direção, facilidade para trabalhar em equipe e disposição para colaborar com diversas tarefas da loja.

Benefícios

Vendedor interno

Salário fixo

Comissão

Vale-transporte

Plano odontológico

Plano de saúde

Auxiliar de loja

Plano de saúde

Plano odontológico

Vale-transporte

Ticket alimentação

Lembrança de tempo de casa

Lembrança de aniversário

Oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal