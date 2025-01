Cidade do Sul do ES abre seleção para diretores de escolas

A Prefeitura de Anchieta abriu, nesta sexta-feira (3), inscrições para o processo seletivo de profissionais para atuarem como diretores de escolas da rede pública municipal. O período vai até as 12 horas da próxima terça-feira (7).

Há vagas para oito escolas e para cadastro de reserva.

A Secretaria Municipal de Educação informa que as inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por meio do Portal da Educação, no Portal Oficial da Prefeitura de Anchieta na internet, que pode ser acessado aqui.

O candidato deverá preencher o formulário com as informações solicitadas no edital e anexar os documentos exigidos.

O processo seletivo se dará em três etapas: Titulação e Experiência, Apresentação de Plano de Gestão e Entrevista.

Clique aqui para acessar o edital e observar o regulamento a ser seguido pelos candidatos.