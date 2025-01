Maíra Cardi perde bebê que esperava de Thiago Nigro: ‘Vazio sem fim’

A influenciadora Maíra Cardi contou, em vídeo publicado na quinta-feira, 2, que perdeu o bebê que esperava do também influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Os dois haviam anunciado a gravidez em dezembro.

Maíra relatou ter tido escapes de sangue e que havia tomado progesterona para evitar o sintoma. Ela resolveu ir até o pronto-socorro após um escape mais intenso e sentir tonturas.

Logo no primeiro exame feito pela influenciadora, os médicos descartaram um possível descolamento do saco gestacional.

Após um ultrassom, a equipe médica informou Maíra que o bebê estava sem batimentos.

“O coração apenas parou de bater”, escreveu a influenciadora.

Segundo a médica, o coração do bebê, possivelmente, havia parado de bater no último dia 31.

“É um vazio que não se explica e, ao mesmo tempo, uma certeza de que Ele sabe de todas as coisas”, disse Maíra Cardi.

O casal está junto desde 2023 e se casou em agosto deste ano. Maíra é mãe de dois filhos – Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 6 anos.

