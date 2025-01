Mais de 70 famílias afetadas por fortes chuvas em Alegre

O último balanço divulgado, nesta quinta-feira (9), pela Prefeitura de Alegre, aponta que as chuvas intensas afetaram de forma direta 73 famílias, um total de 144 pessoas.

Desse número total, 15 estão desalojadas, totalizando 25 pessoas.

Equipes da Defesa Civil e outras secretarias da administração municipal já estão tomando as medidas cabíveis e prestam assistência às famílias.

A cidade de Alegre está em estágio de alerta devido às condições climáticas previstas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O novo alerta de perigo para chuvas intensas prevê condições meteorológicas adversas até às 10h desta sexta-feira (10).

Além de chuvas intensas com volumes entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, o alerta também aponta para ventos intensos (60-100 km/h).

