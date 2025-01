MEIs recebem auxílio gratuito para declarar a DASN em Cachoeiro

Os microempreendedores individuais (MEIs) de Cachoeiro de Itapemirim precisam estar atentos ao prazo para a entrega da Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional (DASN), referente ao ano de 2024. O prazo final é 31 de maio deste ano.

A Sala do Empreendedor de Cachoeiro, administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec), está à disposição para orientar e auxiliar os empreendedores nesse processo. O serviço é gratuito. Mesmo que o MEI não tenha registrado faturamento no período, a entrega da DASN é obrigatória. O atraso no envio pode resultar em multa no valor de 20% dos tributos devidos.

“Cumprir com essa obrigação fiscal é essencial para manter a regularidade do CNPJ e evitar problemas futuros. Nosso objetivo é garantir que os microempreendedores de Cachoeiro de Itapemirim tenham acesso às informações e ao suporte necessário para o cumprimento das normas fiscais”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Jeancarlo Campos Cypriano.

A DASN, portanto, é uma exigência da Receita Federal e tem como finalidade informar os rendimentos da empresa no ano anterior. Por isso, em casos onde o faturamento em 2024 ultrapassou o teto anual de R$ 81.000,00, o empreendedor deverá procurar um contador para realizar o desenquadramento do regime simplificado do MEI.

Além disso, para mais informações ou assistência no processo de declaração, os microempreendedores podem se dirigir à Sala do Empreendedor. O espaço fica localizado no segundo piso do Shopping Cachoeiro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Adicionalmente, o atendimento também pode ser realizado via WhatsApp, pelo telefone (28) 3155-5292.