PRF recupera motocicleta roubada em cidade do Espírito Santo

Na tarde desta quarta-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta roubada durante uma fiscalização no km 177 da BR-262, em Ibatiba.

De acordo com informações da PRF, os agentes abordaram uma motocicleta Honda/XRE ABS, de cor cinza. Durante a abordagem, o condutor não apresentou documentos pessoais nem do veículo. Após verificações nos elementos de identificação do veículo, os policiais constataram que a numeração de identificação veicular e do motor haviam sido suprimidos.

Contudo, diante de outras informações, a equipe constatou que a moto original se tratava de uma Honda/XRE ABS, cinza, com registro de roubo no Rio de Janeiro desde o dia 1º de setembro de 2023, de acordo com boletim de ocorrência,

Questionado sobre a procedência da motocicleta, o condutor afirmou que a adquiriu em novembro de 2024, por meio de um anúncio em uma rede social. Segundo ele, a negociação foi realizada com um homem, com quem se encontrou no trevo de Ibiraçu para efetuar a troca do veículo por um carro modelo VW/Gol.

Diante dos fatos, o ocupante da motocicleta recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante, onde foram tomadas as medidas cabíveis.