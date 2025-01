Menor de idade esfaqueia irmã por conta de discussão em Iúna

Na noite desta terça-feira (14), por volta das 20h20, uma guarnição da Polícia Militar (PM) se deslocou até a Santa Casa de Misericórdia de Iúna, por conta de uma mulher, que teria dado entrada no hospital com perfurações de faca.

Leia também: Operação conjunta combate tráfico de drogas na Região do Caparaó

Chegando ao local, os militares entraram em contato com a vítima, uma mulher de 23 anos, que explicou a situação para os policiais. Segundo a vítima, ela e sua irmã menor de idade estão com desavenças desde o Natal de 2024 e, nesta terça-feira (14), acabaram discutindo novamente. Momento em que a menor teria pegado um faca e fincado nas costas da vítima.

Os policiais militares realizaram o patrulhamento, com a finalidade de encontrar a suspeita, porém, a menor de idade não foi encontrada.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui