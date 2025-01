Operação conjunta combate tráfico de drogas na Região do Caparaó

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por meio das delegacias de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, com apoio de policiais militares do 4º Pelotão, da 15ª Companhia, do 9º Batalhão da Polícia Militar, deu cumprimento a cinco mandados de prisão preventiva na circunscrição de Apiacá.

Foram presos três homens e duas mulheres, todos por envolvimento no tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.

As prisões decorreram de investigações deflagradas a partir da prisão em flagrante do filho de uma das presas, em maio de 2024. O inquérito revelou que os investigados estavam traficando drogas em Apiacá, com emprego de arma de fogo, associados ao líder da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), preso na Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho, no complexo de Bangu, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso atua nos distritos de Santo Eduardo e de Santa Maria, em Campos dos Goytacazes-RJ, em Ponte de Itabapoana, Mimoso do Sul, e em Apiacá e Bom Jesus do Norte.

Com apoio da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva contra o líder da facção criminosa, outro está sendo cumprido em desfavor de um outro detento, preso no presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes-RJ, também em razão de sua participação nos crimes.

Os investigados que foram presos em Apiacá serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e as investigadas ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.