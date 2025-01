Mercado de criptomoedas recua após discurso inaugural de Trump

Com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, o mercado de criptomoedas esperava medidas imediatas para impulsionar o setor, que vinha de cotações recordes antes da posse do novo presidente. Entretanto, as expectativas dos investidores não se confirmaram.

Em seu aguardado discurso inaugural, Trump não mencionou medidas imediatas para o segmento, o que gerou desconfiança. Com isso, as criptomoedas, e até mesmo o token recém-criado de Trump, recuaram nesta terça.

Leia também: Crypto AI Bot: Revolucione seus Investimentos em Criptomoedas

No parlatório, o discurso de Trump seguiu um tom mais agressivo em relação às políticas públicas, com projetos voltadas a novas tarifas, controle de imigração e desregulação do setor de energia. Entretanto, não houve menções às criptomoedas.

Variações

O bitcoin, a mais popular criptomoeda do mercado, alcançou a máxima de 109.071 dólares na segunda-feira (20), durante as solenidades de posse de Trump. No entanto, a cotação começou a cair, atingindo US$ 102.546 nesta terça – ainda assim, registrando uma alta de cerca de 9,5% neste mês.

Até mesmo a criptomoeda de Trump, lançada na última sexta (17), perdeu quase metade do preço desde o seu pico de, aproximadamente, 75 dólares.

Expectativas do mercado

Desde a eleição de Donald Trump, o mercado de criptomoedas aguardava que o presidente realizasse uma mudança energética nas políticas dos EUA relacionadas à volatidade da classe de ativos. Essa expectativa gerou cotações recordes desde dezembro de 2024.

Entretanto, mesmo sem mencionar diretamente o mercado das criptomoedas, Trump deu sinais de medidas que o setor considera inovadoras.

Ele disse que pretende indicar o executivo Paul Atkins para dirigir a Securities and Exchange Commission (SEC) — o órgão que regula os mercados de capitais nos EUA.

A expectativa é a de que Atkins, entusiasta das criptomoedas, acabe com a repressão às moedas digitais, proveniente de ações capitaneadas pelo ex-presidente Joe Biden.

Com informações de Istoé Dinheiro