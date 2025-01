‘Meu presidente’: Safadão apoia Gusttavo Lima, e Deolane quer ser vice

Wesley Safadão postou em suas redes sociais um print de uma chamada de vídeo com Gusttavo Lima. “Falando com meu presidente”, brincou o cantor, na quinta-feira, 2. A frase faz referência à declaração de Gusttavo Lima sobre ser candidato à presidência em 2026, fato que também foi mencionado por Deolane Bezerra, em outra postagem.

Leia também: Gusttavo Lima presidente do Brasil; confira detalhes

“Eu vou ser a vice! Brincadeira”, comentou Deolane, em uma das publicações de Gusttavo Lima no Instagram. Recentemente, a influenciadora foi presa por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de jogos ilegais. Por meio da mesma operação, em setembro de 2024, a Justiça determinou a prisão do cantor sertanejo Gusttavo Lima, mas ela foi revogada poucos dias depois.

Deolane foi solta em 23 de setembro, após decisão da Justiça de Pernambuco.

Apesar da declaração de Gusttavo Lima, ele não é afiliado a nenhum partido. Entretanto, afirmou em entrevista ao portal Metrópoles que já começou a buscar diálogos com grupos políticos que compartilhem de seus objetivos. “O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar”, declarou.

Ele também disse que sua candidatura não está diretamente relacionada à esquerda ou à direita, apesar de ter demonstrado apoio a Jair Bolsonaro (PL) em ocasiões anteriores. Confira a declaração completa do cantor aqui.

Estadão Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui