Mimoso do Sul: Defesa Civil alerta para cheia do Rio Itabapoana

A Prefeitura de Mimoso do Sul emitiu um alerta, nesta quinta-feira (9), para possível cheia do Rio Itabapoana. Por meio de um comunicado, divulgado na rede social, a Defesa Civil Municipal orienta aos moradores do distrito de Ponte do Itabapoana a ficarem atentos.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil, pelo (28) 98112-0828, e Corpo de Bombeiros, pelo 193.

LEIA TAMBÉM: Cachoeiro: DHPP alcança melhor marca da série histórica de homicídios

Nesta sexta-feira (10), segundo a administração municipal, apesar das chuvas, a situação segue dentro da normalidade na sede da cidade.

De acordo com o Climatempo, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite o céu fica nublado e pode chuviscar.