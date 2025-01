‘MMA – Meu Melhor Amigo’ chega aos cinemas de Cachoeiro

‘MMA – Meu Melhor Amigo’ trás Max Machadada, interpretado por Marcos Mion, enfrentando as dificuldades da paternidade atípica após descobrir que é pai de um menino autista de oito anos. Max se ausentou dos ringues após sofrer uma séria lesão no ombro.

Max precisa se preparar emocional e fisicamente para enfrentar os desafios de cuidar do seu filho e se transformar no pai que ele precisa, assim como de dar a volta por cima na sua carreira profissional. Não abandonar os pontos e seguir aprendendo serão os lemas de Max e sua nova família.

Sala 01

Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa (2D)

O Auto da Compadecida 2 (2D)

Sala 02

Mufasa: O Rei Leão

Ainda Estou Aqui (2D)

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Nosferatu (2D)

Sala 04

Moana 2 (2D)

MMA – Meu Melhor Amigo (2D)

Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa (2D)

O Auto da Compadecida 2 (2D)

Sala 02

Mufasa – O Rei Leão (2D)

MMA – Meu Melhor Amigo (2D)

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Moana 2 (2D)

Nosferauto (2D)

