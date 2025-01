Morre Marianne Faithfull, cantora, atriz e ex-namorada de Mick Jagger

Marianne Faithfull, cantora e atriz inglesa, morreu aos 78 anos, anunciou seu porta-voz nesta quinta-feira, 30.

“É com profunda tristeza que anunciamos a morte da cantora, compositora e atriz Marianne Faithfull”, disse o agente da artista, por meio de um comunicado. “Marianne faleceu pacificamente em Londres hoje, na companhia de sua amorosa família. Ela fará muita falta”, complementou.

Faithfull era conhecida principalmente pelo sucesso As Tears Go By, composto por Mick Jagger e Keith Richards, dos Rolling Stones, que regravaram a música depois dela. Ela teve outros singles de destaque como Come and Stay with Me, Summer Nights e This Little Bird.

Além disso, foi protagonista de filmes como A Garota da Motocicleta (1968). Nos anos 2000, fez parte do elenco de Maria Antonieta e Irina Palm.

Ela ficou famosa também por ter namorado Mick Jagger nos anos 60. Os hits You Cant Always Get What You Want e Wild Horses, dos Stones, são duas das canções com letras inspiradas nela.

O último disco de estúdio de Marianne foi She Walks in Beauty, de 2021, com repertório voltado para o spoken word, homenageando poetas como John Keats e Lord Byron.

Estadão Conteudo