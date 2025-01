Motociclista fica ferido após acidente com carro em Itapemirim

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro na ES 490, na altura da localidade de Graúna, em Itapemirim, na manhã desta quinta-feira (2).

Para a equipe do AQUINOTICIAS.COM, o motorista do veículo Chevrolet/Celta, de cor prata, relatou que seguia de Cachoeiro à Marataízes, quando acertou a moto Honda CG, de cor preta, que tentava acessar um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia.

Com a força do impacto da batida, o capô e o para-brisa do veículo ficaram destruídos. O motorista não ficou ferido.

Já o motociclista foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Evangélico Litoral Sul (HELS), em Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde do paciente.