Crianças são abandonadas na virada do ano em Piúma

Duas crianças, de 2 e 5 anos, foram abandonadas em casa, na noite do dia 31 de dezembro, durante a virada de ano, no bairro Lagoa Azul, em Piúma. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou os irmãos sentados na calçada.

Leia também: Após sequestro, criminosos provocam grave acidente em rodovia no ES

De acordo com informações dos militares, vizinhos contaram que as crianças estavam sozinhas em casa desde o dia anterior. Ainda segundo os moradores da região, os pais das crianças estão presos pelo crime de tráfico de drogas e as crianças estavam sob o cuidado do padrasto.

O homem ainda não foi localizado pela polícia, mas testemunhas contaram que ele havia tentado entregar as crianças para avó materna, porém não obteve retorno.

Os militares acionaram o Conselho Tutelar. Uma vizinha acompanhou as crianças durante o processo, até a chegada da conselheira.