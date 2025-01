Mulher atropela criança intencionalmente após briga entre famílias

Uma criança de 11 anos foi atropelada intencionalmente durante uma discussão entre duas famílias em Gaspar, município de Santa Catarina, neste domingo (26). Segundo a polícia, a confusão começou após uma briga entre os filhos de duas mulheres.

A agressora, que não teve sua identidade revelada, irá responder por tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Ainda de acordo com a Policia Militar, no local de atendimento, uma mulher, que solicitou a ajuda, disse que estava em sua residência quando outra mulher chegou alterada, chutando a porta e querendo agredir o seu filho por conta de um conflito envolvendo também o filho dela.

A mesma começou a agredi-la, quando sua mãe, avó do garoto, chegou e, para evitar maiores agressões, empurrou a agressora, que caiu no chão.

Posteriormente, no entanto, a mãe da agressora chegou em seu veículo e em alta velocidade jogou o carro contra a criança, pressionando o menino contra o muro de sua residência.

Segundo a PM, a criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o hospital de Gaspar. A mãe do menino atropelado também recebeu atendimento. Entretanto, não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

“A guarnição se deslocou até a residência da mulher, deteve a mesma, dando voz de prisão e conduzindo-a até a Delegacia de Blumenau por tentativa de homicídio contra o menor”, disse a polícia. A ocorrência também envolveu lesão corporal leve contra o menino.

Estadão Conteúdo

