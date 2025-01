Tragédia! Adolescente morre afogada em batismo

O que foi para ser um momento de fé e terminou em tragédia. No último domingo (26), uma adolescente de 16 anos morreu afogada durante uma cerimônia de batismo na Prainha do Guandu, no Rio de Janeiro.

A correnteza da água arrastou a adolescente e o pastor que tentou resgatá-la também foi levado pela força da água. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da garota, mas o líder religioso segue desaparecido.

Como tudo aconteceu?

De acordo com a mãe da vítima, em entrevista ao portal G1, após o encerramento do batismo, algumas crianças pediram para entrar na água por causa do calor. O pastor permitiu e entrou junto com eles. Em poucos instantes, um adolescente foi puxado pela correnteza e começou a se afogar. O pastor, ao perceber o perigo, conseguiu salvá-la, mas também foi levado.

Buscas e resgate

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas logo após o incidente. O corpo da adolescente foi encontrado horas depois, enquanto equipes continuavam procurando pelo pastor. As condições do rio, com correnteza forte e águas turvas, tornam o resgate mais difícil.

O local apresenta riscos?

A Prainha do Guandu é um destino comum para banhistas, mas há relatos de áreas perigosas devido à correnteza e ao fundo irregular do rio. Sem a presença de salva-vidas ou sinalizações sobre os riscos, banhos recreativos no local podem ser fatais.

Comoção e despedida

O caso gerou grande impacto entre familiares e membros da igreja. Amigos prestaram homenagens aos jovens nas redes sociais, enquanto a comunidade religiosa se mobiliza em orações pelo pastor desaparecido. A dor da perda é imensa, e a família do adolescente busca forças para enfrentar o luto.

Segurança em batismos ao ar livre

Especialistas alertam para os perigos de realização de batismos em rios e lagos sem as vidas preventivas. É fundamental avaliar as condições do local, contar com a presença de profissionais treinados e utilizar equipamentos de segurança, como coletes salva-vidas e boias de resgate. Pequenas medidas podem evitar tragédias como essa.

Investigação do caso

A Polícia Civil abriu uma investigação para esclarecer as estatísticas do afogamento. Testemunhas estão sendo ouvidas para entender o que ocorreu na tragédia e se houve negligência na condução do evento.

Alerta sobre afogamentos

Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) mostram que afogamentos são uma das principais causas de morte entre jovens no Brasil. Diferente do mar, onde é possível ver ondas e buracos na areia, rios e lagos podem esconder perigos invisíveis, como redemoinhos e fundos instáveis.