Mulher denuncia companheiro por agressões em Muniz Freire

Na noite deste domingo (19), uma guarnição da Polícia Militar (PM) se deslocou até uma fazenda em Muniz Freire, para atender uma ocorrência sobre uma briga de casal.

Chegando ao local, os militares entraram em contato com uma mulher de 46 anos, que informou para os policiais que teria sido agredida e ameaçada por seu companheiro, um homem de 23 anos. A mulher relatou também que já havia sido agredida em outras ocasiões, contudo, o homem não estava no local no momento.

A vítima relatou aos policiais o interesse de representar contra seu companheiro, por medo das ameaças sofridas. A mulher entregou para os policiais munições de calibre .22, que segundo a mesma, pertenciam a seu esposo.

Sobretudo, a guarnição realizou um patrulhamento pela localidade e quando estavam levando a vítima para casa de sua filha, se depararam com uma motocicleta seguindo em direção à residência da mulher. Assim, os policiais realizaram a abordagem do veículo Honda CG 125, de cor preta.

Por conta do interesse da vítima em representar contra o indivíduo, a guarnição se deslocou para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, para registar a ocorrência.