Polícia Militar recupera motocicleta furtada em distrito de Alegre

Na noite desta segunda-feira (20), uma equipe da Polícia Militar (PM) foi informada que uma motocicleta Honda CRF, de cor vermelha, que havia sido furtada, estava abandonada em Celina, distrito de Alegre.

Chegando ao local, os militares verificaram o chassi, confirmando que a moto havia realmente sido furtada. Assim, o veículo foi encaminhado para o pátio credenciado do Detran.

Até o momento não foi localizado nenhum suspeito.

