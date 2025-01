Mulher é presa suspeita de envenenar bolo que matou três pessoas

Uma mulher foi presa na noite deste domingo (5), suspeita de estar envolvida no caso de um bolo envenenado que matou três pessoas em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, em dezembro de 2024.

Leia também: Helicóptero caiu em Penha: veja detalhes sobre o grave acidente

A suspeita, que não teve seu nome divulgado, teve a prisão temporária decretada pela Justiça e foi conduzida ao Presídio Estadual Feminino de Torres.

Informações preliminares da Polícia Civil apontam que a mulher é nora de Zeli Terezinha Silva dos Anjos, de 61 anos, que havia feito o bolo. As duas mulheres teriam uma desavença. Zeli segue internada na UTI do hospital de Torres em estado estável.

Investigação

Seis integrantes de uma mesma família buscaram atendimento médico no dia 23 de dezembro após apresentarem sintomas de intoxicação, que posteriormente foi atribuída ao consumo de um bolo contendo arsênio, conforme análise da Polícia Civil.

Três dessas pessoas acabaram falecendo: Neuza Denize Silva dos Anjos, 65 anos, e Maida Berenice Flores da Silva, 59 anos, irmãs de Zeli, e Tatiana Denize Silva dos Anjos, 47 anos, filha de Neuza. Zeli, que preparou o bolo, permanece internada na UTI em estado estável, segundo o último boletim médico. Já um menino de 10 anos, neto de Neuza e filho de Tatiana, precisou de hospitalização por alguns dias, mas já se recupera em casa. Um outro membro da família, um homem, recebeu alta após ser atendido.

A Polícia Civil apura a possibilidade de intoxicação alimentar ou de envenenamento. Além disso, abriu também uma investigação sobre a morte do ex-marido da mulher da mulher que preparou o bolo. Ele morreu em setembro de 2024 também em decorrência de uma suposta intoxicação alimentar.

Estadão Conteudo