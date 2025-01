Muqui: homem é preso com grande quantidade de drogas durante abordagem

Nesta quinta-feira (2), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar (PM) recebeu informações de populares, sobre um intenso tráfico de drogas na rua Pau D’álho, no bairro São Pedro, em Muqui.

Assim, diante das informações, a equipe realizou um patrulhamento no bairro, conseguindo abordar um homem. Durante as buscas, os militares encontraram entorpecentes e um quantia em dinheiro com o indivíduo.

O suspeito foi conduzido e os materiais foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.

Confira todo material apreendido durante o ocorrido:

312 papelotes de cocaína

Cinco porções maiores de crack

Uma balança de precisão

Um documento de identificação

Um aparelho celular

R$1.743 em espécie