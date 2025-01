Ano Novo: PRF aponta redução de acidentes nas rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, às 23h59 desta quarta-feira (1°), a Operação Ano Novo 2024. Iniciada às 00h da última sexta-feira (27), a operação intensificou o patrulhamento em todas as rodovias federais do Espírito Santo.

As ações, assim como na Operação Natal, fazem parte da Operação Rodovida, a maior operação de segurança viária em defesa da vida nas rodovias de todo país.

Em seis dias de operação, a PRF abordou 1.854 veículos e fiscalizou 2.096 pessoas. Foram realizados 1.641 testes de alcoolemia, com 18 recusas ao teste do etilômetro. Durante o patrulhamento, os policiais flagraram 998 infrações de trânsito, recolheram 19 veículos, apreenderam 7 veículos clonados/ roubados e detiveram 12 pessoas.

Durante o período da Operação, foram registrados 22 acidentes, com 23 pessoas feridas e 1 morte. Na operação do ano anterior, que durou dois dias a menos, houve 23 acidentes, 32 feridos e 0 óbito.

A Operação Rodovida vai até o dia 9 de março de 2025 e segue reforçando a fiscalização e a prevenção de acidentes nas estradas e rodovias federais durante o período de férias escolares e festas comemorativas. Além do reforço no efetivo policial, são realizadas ações específicas para combater infrações que frequentemente causam os acidentes mais graves, como embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, e o não uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção para crianças.