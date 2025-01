“Não é uma decisão pessoal, é coletiva”, diz Ricardo sobre candidatura

Ao lado do governador Renato Casagrande (PSB), o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), esteve participando, na sexta-feira (20), da inauguração das obras de infraestrutura do Polo Industrial de Piúma, na microrregião Litoral Sul.

As intervenções incluem a construção de pista de rolamento com duas faixas, estacionamento, calçadas e a execução da nova drenagem superficial. Também foram instaladas novas sinalização horizontal e vertical no local, melhorias que vão impulsionar o desenvolvimento econômico do município. Os investimentos do governo do Estado chegam a quase R$ 12 milhões.

Em entrevista exclusiva ao portal AQUINOTICIAS.COM, Ricardo Ferraço, que recentemente teve seu nome amplamente noticiado como sendo um dos possíveis sucessores de Casagrande ao Palácio Anchieta, destacou que seu objetivo em 2025 é manter o foco no dia a dia do governo.

“Nossa prioridade é 2025, manter nosso governo sob a liderança do governador Renato Casagrande. Governo organizado e entregando muito, fazendo investimento em todo o Espírito Santo. Nosso foco é o dia a dia do governo, nós não estaremos nos descuidando das nossas responsabilidades para manter as entregas e os objetivos”, disse.

O vice-governador ainda destacou que seu nome está à disposição do movimento político liderado por Casagrande. “Na hora certa, estaremos conversando sobre essa possibilidade, e de fato o meu nome estará à disposição desse movimento político liderado pelo governador Renato Casagrande”.

À disposição

Ferraço salientou que, da mesma forma que está à disposição para pedir apoio às várias lideranças do grupo, ele também está à disposição para apoiar.

“Da mesma forma que estou à disposição para pedir apoio às várias lideranças desse grupo, eu também estou à disposição para apoiar. O importante é a gente chegar à conclusão de fazermos um exame se o Espírito Santo está se dando bem? Está no caminho certo? O que nós queremos é manter o Espírito Santo nesse mesmo rumo, desse mesmo jeito, pois está dando muito certo”, ressaltou o vice.

Decisão do grupo

Durante a entrevista, Ricardo Ferraço disse que a decisão de ser o sucessor de Casagrande não depende somente dele, e sim, do grupo político.

“Mas essa não é uma decisão pessoal, é uma decisão coletiva. Da minha parte, não faltaram determinação, energia e vontade de continuar contribuindo para o desenvolvimento do Espírito Santo”, disse Ricardo.

Veja o vídeo: