‘Falamos muito de política’, disse Peter sobre almoço com autoridades

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, promoveu na última semana um almoço informal com a presença de convidados seletos da política capixaba.

Entre as autoridades presentes, estavam o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o vice-governador, Ricardo Ferraço.

Leia Também: ​Vila Velha: prefeito e governador inauguram a nova Ponte da Madalena

Procurado, Peter Costa, reeleito para conduzir Mimoso do Sul, disse que foi um almoço informal e que estiveram conversando sobre tudo, inclusive dialogaram muito sobre política.

Nas redes sociais, Peter e seus convidados fizeram questão de registrar os momentos em que ambos aparecem de bermuda e muito confortáveis na residência do prefeito mimosense.

Também estiveram marcando presença no almoço, que não teve o cardápio divulgado, os prefeitos de Piúma, Paulo Cola; Cuica, prefeito de São José do Calçado; o prefeito de Anchieta, Léo Português; Fabrício Petri, ex-prefeito de Anchieta; prefeito Helinho de Atílio Viváqua e Gutim Astore, prefeito de Marilândia.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui