Nova Iguaçu x Vasco da Gama AO VIVO: escalações e onde assistir

Neste sábado (11), às 16h30 (horário de Brasília), Nova Iguaçu e Vasco da Gama se enfrentam, pela 1ª rodada do Campeonato Carioca 2025. Contudo, onde assistir Nova Iguaçu x Vasco ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio São Januário, Rio de Janeiro, contará com transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Vasco começa o Campeonato Carioca com um time alternativo, comandado por Ramon Lima, técnico do Sub-20. Os jogadores que iniciam a competição pelo cruzmaltino tiveram férias reduzidas, iniciando as atividades no dia 27 de dezembro de 2024.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli; Yan, Gabriel Pinheiro, Renan, Mateus Müller; Jorge Pedra, Igor Guilherme, João Lucas; Xandinho, Andrey e Philippe.

Vasco da Gama: Pablo; Paulinho Silva, Lyncon, Luiz Gustavo, Victor Luis; Zé Gabriel, De Lucca, Bruno Lopes (JP); Serginho, Maxsuell Alegria e GB.

Ficha técnica Nova Iguaçu x Vasco

Data: 11 de janeiro (sábado)

11 de janeiro (sábado) Hora: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro

Estádio São Januário, Rio de Janeiro Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Carlos Tadeu Ferreira de Castro Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Hugo Filemon Soares Pinto

Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Hugo Filemon Soares Pinto VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho