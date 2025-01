O café está caro? Pesquisa revela preços em supermercados de Cachoeiro

O preço do café tem pesado cada vez mais na cesta básica das famílias brasileiras. Segundo a pesquisa “Variações de Preços: Brasil & Regiões”, conduzida pela Neogrid, empresa especializada em dados da cadeia de consumo, o café registrou uma alta de 46,1% no ano passado.

Nesta semana, o Procon de Cachoeiro disponibilizou uma relação com o valor da cesta básica em supermercado de Cachoeiro. Na pesquisa, o café é um dos itens que pode ser consultado.

O órgão analisou o valor de um pacote de 500 gramas em diversos estabelecimentos comerciais, de diferentes marcas. Os valores podem variar de R$ 11,99 a R$ 27,99 – uma diferença de, aproximadamente, 133,44%.

De acordo com a pesquisa, o café com valores mais em conta foram encontrados nos supermercados Jucy (R$ 11,99), Rodrigues (R$ 17,29), Sempre Tem (R$ 17,80).

Clima pode ser explicação

As condições climáticas severas no Brasil e no Vietnã, os dois maiores produtores de café do mundo, têm impulsionado a disparada dos preços, conforme relatado pela revista Veja Negócios. Essas mudanças no clima não apenas reduziram as safras, mas também provocaram uma elevação global no preço do café. O valor dos grãos de café arábica, que representam a maior parcela da produção mundial, reflete diretamente esses impactos.

Para ilustrar, a última grande alta nos preços ocorreu em 1977, após uma geada devastar as plantações brasileiras. Atualmente, o Brasil enfrenta sua pior seca em 70 anos, seguida por chuvas intensas, o que comprometeu a safra de 2024. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção estimada para este ano é de 54,8 milhões de sacas, uma redução de 0,5% em comparação ao ano anterior. Esses números, embora preliminares, já evidenciam o impacto climático na produção.

Preços podem subir mais

Além disso, a demanda crescente, especialmente em países como a China, que dobrou o consumo de café na última década, tem acirrado a tensão entre oferta e procura. Esse cenário pressiona ainda mais os preços, que devem continuar subindo. A expansão do mercado global, combinada com a redução das safras, já leva os produtores a questionar a sustentabilidade da produção de café no longo prazo.

Portanto, a conjugação de incertezas climáticas e o aumento constante do consumo mundial reforça a expectativa de que o preço do café continuará em alta.

Com informações de Veja Negócios