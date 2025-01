O que esperar do preço e da safra de café em 2025?

O ano de 2025 se desenha como um período de grandes desafios para a cafeicultura tanto no Brasil quanto globalmente, especialmente em relação ao atendimento da demanda mundial. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indicam que os preços do café, tanto no mercado doméstico quanto internacional, continuarão em níveis recorde, devido à projeção de produção estável, estoques escassos e uma demanda global persistente.

