Em 2025, o mercado de ovos no Brasil deve apresentar um cenário otimista, apesar dos desafios relacionados à oferta de produtos. De acordo com projeções, tanto a produção quanto o consumo de ovos devem crescer ao longo do ano. A disponibilidade interna da proteína será um dos principais fatores que influenciarão os preços.

Leia mais em: Oferta de ovos continuará crescendo em 2025, mas de forma moderada