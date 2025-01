Onde assistir NBA ao vivo? Veja os confrontos desta sexta (10)

Nesta sexta-feira (10), sete jogos eletrizantes prometem incendiar mais uma vez a temporada regular da NBA 2024/2025. Contudo, onde assistir cada jogo da NBA ao vivo?

O confronto mais esperado desta noite fica com New York Knicks x Oklahoma City Thunder, que se enfrentam pela segunda vez nesta temporada regular da NBA. No último jogo entre as duas equipes, Thunder levou a melhor, vencendo pelo placar de 117 a 107. Desta vez, o New York Knicks terá o apoio de sua torcida, no Madison Square Garden, em Nova York, Manhattan, para tentar vencer este grande duelo.

Veja onde assistir cada jogo da NBA

Orlando Magic x Milwaukee Bucks , às 21h – NBA League Pass (streaming)

, às 21h – NBA League Pass (streaming) Indiana Pacers x Golden State Warriors , às 21h – NBA League Pass (streaming)

, às 21h – NBA League Pass (streaming) Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans , às 21h – NBA League Pass (streaming)

, às 21h – NBA League Pass (streaming) Boston Celtics x Sacramento Kings , às 21h30 – NBA League Pass (streaming)

, às 21h30 – NBA League Pass (streaming) New York Knicks x Oklahoma City Thunder , às 21h30 – ESPN 2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

, às 21h30 – ESPN 2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming) Chicago Bulls x Washington Wizards , às 22h – NBA League Pass (streaming)

, às 22h – NBA League Pass (streaming) Denver Nuggets x Brooklyn Nets, às 23h – NBA League Pass (streaming)