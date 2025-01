Onde assistir o jogo do Flamengo ao vivo? Clique e confira

Neste sábado (25), às 16h30 (horário de Brasília), Volta Redonda e Flamengo se enfrentam no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida promete ser decisiva para as pretensões das duas equipes na competição estadual.

Com o retorno dos titulares do Flamengo, após uma pré-temporada nos Estados Unidos, o time busca se reestabelecer no campeonato. Por outro lado, o Volta Redonda chega embalado, ocupando o segundo lugar na tabela com três vitórias em quatro jogos.

Onde assistir Volta Redonda x Flamengo ao vivo

A partida terá ampla cobertura televisiva, permitindo aos torcedores acompanhar o confronto por diferentes plataformas. Confira as opções:

TV aberta: Transmissão pela TV Globo.

Transmissão pela TV Globo. TV fechada: SporTV.

SporTV. Pay-per-view: Premiere.

Além disso, o Placar UOL fará a cobertura em tempo real, trazendo atualizações minuto a minuto.

Flamengo estreia titulares no Campeonato Carioca

O Flamengo deve, finalmente, contar com sua formação principal após o retorno da pré-temporada. Sob o comando de Filipe Luís, o elenco titular realizou amistosos internacionais, incluindo o empate em 0 a 0 contra o São Paulo. Apesar de manter a base do time, o técnico terá que lidar com alguns desfalques para esta rodada.

Até agora, o time alternativo do Flamengo conquistou apenas uma vitória no Estadual, o que aumenta a pressão sobre a equipe para conseguir um bom resultado contra o Volta Redonda.

Volta Redonda busca manter boa fase

O Voltaço vive um ótimo momento na competição, ocupando a vice-liderança. A equipe vem de uma importante vitória sobre o Botafogo, em pleno Estádio Nilton Santos. Sob a liderança do técnico Rogério Corrêa, o time do interior fluminense quer aproveitar a instabilidade do Flamengo para consolidar sua posição no topo da tabela.

Com um futebol consistente e eficiente, o Volta Redonda tem mostrado que pode surpreender até os grandes clubes do Rio de Janeiro.

Detalhes da partida

Data: 25 de janeiro de 2025

25 de janeiro de 2025 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF) Transmissão: TV Globo, SporTV e Premiere

O jogo promete ser um dos mais aguardados desta rodada, com dois times em situações distintas, mas igualmente determinados a conquistar os três pontos.

O que esperar do confronto

Com o Flamengo em busca de recuperação no Carioca e o Volta Redonda tentando manter o embalo, o duelo no Mané Garrincha promete ser eletrizante. A presença dos titulares rubro-negros pode elevar o nível técnico da partida, mas a boa fase do Volta Redonda certamente será um desafio.

Os torcedores podem esperar um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados, tornando a partida imperdível.