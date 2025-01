Ônibus com adolescentes tomba e deixa feridos

Na manhã deste domingo (26), um ônibus de turismo tombou na SC-418, na Serra Dona Francisca, entre Campo Alegre e Joinville, no Norte de Santa Catarina. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo transportava 46 pessoas, a maioria adolescentes, com destino ao parque Beto Carrero World, localizado em Penha, no litoral Norte.

Circunstâncias do acidente

O tombamento ocorreu por volta das 7h, em uma curva, um trecho conhecido por ser sinuoso e exigir atenção redobrada dos motoristas. Conforme explicam as autoridades, o ônibus pertence à empresa de turismo Viação Canoinhas, que estava responsável pela viagem.

Vítimas com ferimentos leves e moderados

Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar da gravidade do acidente, não houve registros de mortes. Até as 15h, as equipes de resgate confirmaram que as vítimas apresentaram apenas lesões leves e moderadas. Elas foram atendidas no local e, em casos mais específicos, encaminhadas para hospitais da região.

Nota da empresa de turismo

A Viação Canoinhas divulgou uma nota oficial no final da manhã, informando que está prestando assistência às vítimas e colaborando com as autoridades. Segundo a empresa, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas a prioridade é o bem-estar dos passageiros e familiares.

Trecho conhecido por perigos na Serra Dona Francisca

A SC-418, especialmente no trecho da Serra Dona Francisca, é conhecida por sua periculosidade, com curvas fechadas e descidas íngremes. Acidentes como este reforçam a importância de cautela ao trafegar pela região, sobretudo em condições adversas, como chuva ou neblina.

Rapidez no atendimento

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e SAMU chegaram rapidamente ao local para prestar socorro. A ação coordenada permitiu que as vítimas fossem retiradas do veículo com agilidade e encaminhadas para atendimento médico.

Causas do acidente em investigação

As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente. Relatos iniciais indicam que a curva onde o tombamento ocorreu é uma das mais desafiadoras da rodovia, mas somente a perícia poderá determinar se houve falha mecânica, erro humano ou outros fatores.

Impacto no trânsito

O acidente causou interdições temporárias na rodovia SC-418, resultando em congestionamentos na região. Por volta do início da tarde, o trânsito foi parcialmente liberado, mas as autoridades recomendam que motoristas evitem o trecho até que a situação seja totalmente normalizada.

Apoio às vítimas e familiares

A Viação Canoinhas garantiu que está dando suporte total às vítimas e aos familiares, incluindo transporte de retorno para os passageiros e acompanhamento médico para os feridos. A empresa também reiterou seu compromisso com a segurança e informou que revisará seus procedimentos operacionais.

Segurança no transporte de passageiros

O caso reforça a necessidade de maior atenção às condições de segurança no transporte rodoviário, sobretudo em regiões como a Serra Dona Francisca. A fiscalização e a manutenção preventiva de veículos são medidas essenciais para evitar acidentes e garantir viagens seguras.