Oportunidade! 108 vagas de emprego disponíveis no Sine de Anchieta

Se você quer começar o ano com emprego novo, é hora de procurar a agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anchieta, que captou 108 vagas de 16 diferentes profissões.

Entre as oportunidades de emprego, há vagas para balconista, orientador educacional, técnico em segurança, pizzaiolo, soldador, eletricista e mecânico, dentre outras profissões.

Leia também: Confira as vagas disponibilizadas pelo Sine Cachoeiro nesta terça (21)

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefone: (28) 99254-7621.

Confira as vagas disponíveis AQUI!

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui